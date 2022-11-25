Подлодка «Магадан» провела пуски ракет «Калибр» из Японского моря

Первой ракетой была поражена морская цель, представлявшая собой щит-мишень, имитирующий надводный корабль условного противника. Вторая ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы превысила 1000 км.
Перед выполнением упражнений подлодка скрытно вошла в заданный район, откуда нанесла удары по мишенным позициям, уточнили в военном ведомстве. Выполнение стрельбы обеспечивали корабли и суда, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).
Подводная лодка «Магадан» была принята в состав ТОФ в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге. Для флота это третья дизель-электрическая подлодка, способна нести на вооружении крылатые ракеты «Калибр». Эти ракеты Россия активно использует в ходе военной операции на Украине.