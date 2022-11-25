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25 ноября, источник: Коммерсантъ

Подлодка «Магадан» провела пуски ракет «Калибр» из Японского моря

Российская дизель-электрическая подлодка «Магадан» выполнила пуски крылатых ракет «Калибр» по морской и береговой целям. Запуски были осуществлены из акватории Японского моря, сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Первой ракетой была поражена морская цель, представлявшая собой щит-мишень, имитирующий надводный корабль условного противника. Вторая ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы превысила 1000 км.

Перед выполнением упражнений подлодка скрытно вошла в заданный район, откуда нанесла удары по мишенным позициям, уточнили в военном ведомстве. Выполнение стрельбы обеспечивали корабли и суда, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).

Подводная лодка «Магадан» была принята в состав ТОФ в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге. Для флота это третья дизель-электрическая подлодка, способна нести на вооружении крылатые ракеты «Калибр». Эти ракеты Россия активно использует в ходе военной операции на Украине.

Лаура Кеффер

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