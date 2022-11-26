Танкисты выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу

«До этого экипаж участвовал, но нас подбили, поэтому мы вернулись еще раз сюда, второй раз уже», — сказал собеседник агентства.
«Оса» ранее проходил службу по контракту в танковых войсках во Владимирской области. Во время частичной мобилизации он был призван и распределен на такую же должность.
«Защищаем наших граждан, гражданское общество, которое здесь находится под гнетом», — отметил военный перед выходом на очередное боевое задание.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По предложение Минобороны требовалось набрать 300 тысяч человек. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации.