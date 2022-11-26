Ученые разработали помогающее бороться с деменцией менюЧашка чая на завтрак и листовой салат из шпината на обед
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
26 ноября, источник: © РИА Новости

Танкисты выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу

СВАТОВО (ЛНР), 26 ноя — РИА Новости. Танкисты выжили в подбитой боевой машине во время проведения спецоперации в ЛНР и продолжают службу, рассказал РИА Новости командир танка с позывным «Оса».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«До этого экипаж участвовал, но нас подбили, поэтому мы вернулись еще раз сюда, второй раз уже», — сказал собеседник агентства.

«Оса» ранее проходил службу по контракту в танковых войсках во Владимирской области. Во время частичной мобилизации он был призван и распределен на такую же должность.

«Защищаем наших граждан, гражданское общество, которое здесь находится под гнетом», — отметил военный перед выходом на очередное боевое задание.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По предложение Минобороны требовалось набрать 300 тысяч человек. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Все случится скоро'. Что происходит на самом важном участке фронта
Французы призвали Зеленского к разделу Украины
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Минобороны: ВС России отразили атаки ВСУ на Донецком направлении
В бригадах ВСУ под Кременной почти не осталось украинцев
Украина нанесла удар по городу Сватово в ЛНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта