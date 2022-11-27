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12:53 (мск), источник: РБК

В Кривом Роге остановили движение по железной дороге после ударов

По железнодорожной инфраструктуре города был нанесен удар, власти предупредили, что движение придется долго восстанавливать из-за значительных повреждений, пострадавших нет.

Спецоперация на Украине

Работа железной дороги в Кривом Роге приостановлена на длительное время из-за ракетного удара по инфраструктуре, заявил начальник городской военной администрации Евгений Ситниченко в эфире телеканала «Рада».

«К этому моменту значительные разрушения. Возможность передвижения железной дорогой сейчас — не имеем такой возможности. И что касается восстановления — это будет большая работа и долгая работа», — сказал он.

Об ударе по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге сообщили и в военной администрации области, заявив о «серьезных разрушениях». Пострадавших нет.

Кривой Рог расположен в западной части Днепропетровской области Украины. Накануне, 26 ноября, в областном центре сообщили о «прилете» ракет, из-за чего произошло автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций, начался пожар.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. Удары по энергетической инфраструктуре неоднократно подвергали критике лидеры Евросоюза, США и других западных стран.

В конце ноября Кремль указал, что удары наносятся по объектам, «прямо или косвенно» имеющим отношение к военному потенциалу, считая, что те подлежат уничтожению. Представитель российского президента Дмитрий Песков предложил Украине «выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания местного населения».

Михаил Добрунов

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