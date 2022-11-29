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11:56 (мск), источник: © РИА Новости

В массовых беспорядках в Иране погибли 300 человек, сообщил генерал КСИР

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Как минимум 300 человек погибли в последних беспорядках в Иране, заявил во вторник командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.

Источник: Reuters

«В недавних беспорядках погибли более 300 человек из-за того, что мы не смогли отличить врагов от тех, кто стоял на нашей стороне», — приводит агентство Mehr слова Хаджизаде.

В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности — полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур — Басидж.

В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымают крупные партии оружия на границах страны, поставляющихся для участников беспорядков.

Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров «Фараджа», принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок «русари», который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

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