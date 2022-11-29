11:43 (мск), источник: Life.ru
Российские военные освободили Перше Травня и Андреевку в ДНР
Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Перше Травня и Андреевка в ДНР. Об этом говорится в сообщении Штаба территориальной обороны республики.
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«По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку», — отмечено в телеграм-канале Штаба.
А ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Угледар «совсем скоро» будет освобождён, это откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск. Он также рассказал о безуспешных попытках украинских войск контратаковать на этом направлении.