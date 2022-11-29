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13:55 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Поселок Теткино под Курском обстрелян со стороны Украины, никто не пострадал, но часть поселка обесточена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня ВСУ обстреляли посёлок Теткино. Предварительно зафиксировано не менее 10 прилётов. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть посёлка обесточена», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, ремонтные бригады выехали на место, в ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена.

Поселок Теткино в Глушковском районе неоднократно подвергался нападениям со стороны Украины. Так, 10 октября пострадали мужчина и женщина, 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер, а 19 мая под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.

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