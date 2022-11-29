ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

«Сегодня ВСУ обстреляли посёлок Теткино. Предварительно зафиксировано не менее 10 прилётов. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть посёлка обесточена», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, ремонтные бригады выехали на место, в ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена.
Поселок Теткино в Глушковском районе неоднократно подвергался нападениям со стороны Украины. Так, 10 октября пострадали мужчина и женщина, 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер, а 19 мая под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.