В Одессе демонтируют памятники Екатерине II и Суворову

«За — 43 (97,73% присутствующих), против — 0, воздержались — 0, не проголосовали — 1 (2,27% присутствующих). Решение принято», — свидетельствует данные табло после голосования депутатов горсовета по вопросу о демонтаже памятника «Основателям Одессы».
В свою очередь за демонтаж памятника Александру Суворову проголосовал 41 депутат, против никто не проголосовал, не участвовали в голосовании три депутата. Трансляция заседания велась на YouTube-канале «Одесский городской совет».
В ходе заседания депутат городского совета Александра Ковальчук выступила с предложением о перенесении памятников после демонтажа на временное хранение в Одесский художественный музей.
Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак, а в руку вкладывали петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была «палачом».
Памятник Суворову был установлен в 2012 году возле детского центра «Молодая Гвардия». Точная копия его расположена в городе Измаил Одесской области. Монумент неоднократно подвергался нападению вандалов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.