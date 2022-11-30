ЕК подтвердила факт удаления информации о 100 тыс. погибших солдат ВСУ

По ее словам, решение об удалении фрагмента связано с «неточностью цифр».
«Используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым», — заверила она.
Ранее 30 ноября СМИ обратили внимание на то, что из видеообращения главы Еврокомиссии (ЕК) пропала часть о потерях украинских военных во время спецоперации. До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала специальной военной операции погибли свыше 100 тыс. украинских военных.
В этот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу. По его мнению, Киев в этих боях «просто утилизирует» наиболее деятельную часть населения.
Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских войск.