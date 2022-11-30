В Запорожской области отразили попытку прорыва украинских войск

«В районе Орехова отражена попытка прорыва украинских боевиков. По ним отработала наша артиллерия, которая накрыла все их позиции», — сказал он.
По словам Рогова, ВСУ при этом потеряли около ста человек, а также десять единиц бронетехники.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможной атаки противника.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и получение гарантий безопасности для России.