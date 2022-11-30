У православных христиан начался 40-дневный Рождественский пост В этот период верующим нужно воздержаться от употребления продуктов животного происхождения.
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
Популярное за сутки
Российских пенсионеров освободят от ряда выплат
Пугачева решила закрыть свою последнюю компанию в России
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Кадыров прокомментировал слова Папы Римского о чеченцах
В США заявили о потоке россиян через Мексику
Главное
Спецоперация на Украине
20:46 (мск), источник: ТАСС

Израиль и США отработали на военных учениях «кампанию против дальней страны»

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Военные Израиля и США успешно отработали на учениях сценарий кампании в отношении удаленного государства в контексте укрепления безопасности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Источник: Reuters

«Армия обороны Израиля и Вооруженные силы США завершили ряд совместных учений, на которых симулировались различные сценарии в условиях нарастающих региональных угроз», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, учения начались во вторник с совместных маневров ВВС двух стран в небе над Израилем, участие в них принимали четыре истребителя F-35 ВВС Израиля и четыре американских самолета F-15. В среду отрабатывалась дозаправка истребителей в воздухе. Кроме того, израильские летчики отработали «оперативный сценарий полетов на дальние расстояния», добавили в армии.

В рамках учений также проводилась «масштабная симуляция, воспроизводившая кампанию против удаленных стран», сообщили в пресс-службе. «Это упражнение испытывало способности Армии обороны Израиля по сбору разведданных, поиску и определению целей и предоставлению оперативным силам доступа к разведданным», — отмечается в сообщении.

«Эти учения являются ключевым компонентом растущего стратегического сотрудничества военных двух стран в ответ на общие обеспокоенности на Ближнем Востоке, особенно исходящие от Ирана», — заключили в израильской армии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Заболевание, при котором человек постоянно ощущает слабость, часто болеет и быстро устает
Четвертая промышленная революция может привести к переосмыслению самого понятия "человек разумный"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
учения