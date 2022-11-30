Израиль и США отработали на военных учениях «кампанию против дальней страны»

«Армия обороны Израиля и Вооруженные силы США завершили ряд совместных учений, на которых симулировались различные сценарии в условиях нарастающих региональных угроз», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, учения начались во вторник с совместных маневров ВВС двух стран в небе над Израилем, участие в них принимали четыре истребителя F-35 ВВС Израиля и четыре американских самолета F-15. В среду отрабатывалась дозаправка истребителей в воздухе. Кроме того, израильские летчики отработали «оперативный сценарий полетов на дальние расстояния», добавили в армии.
В рамках учений также проводилась «масштабная симуляция, воспроизводившая кампанию против удаленных стран», сообщили в пресс-службе. «Это упражнение испытывало способности Армии обороны Израиля по сбору разведданных, поиску и определению целей и предоставлению оперативным силам доступа к разведданным», — отмечается в сообщении.
«Эти учения являются ключевым компонентом растущего стратегического сотрудничества военных двух стран в ответ на общие обеспокоенности на Ближнем Востоке, особенно исходящие от Ирана», — заключили в израильской армии.