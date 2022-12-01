В Нижегородской области рассказали, когда в регионе устранят последствия ледяного дождя

«В пострадавших районах остается усиленная группировка сил и средств, 123 бригады из 15 регионов, а также представители руководства будут работать до устранения всех последствий, по их прогнозам — до конца декабря», — написал Никитин. Параллельно будет проведен аудит системы энергоснабжения в пострадавших районах. По его итогам разработают комплексную программу повышения надежности системы для Нижегородской области. «Договорились, что это будет не бумажка для отчетности, а реальный план работы, который нужно реализовывать в ближайшее время», — добавил Глеб Никитин.
Глава региона отметил, что подобные ситуации в центральной России случаются нечасто. По данным энергетиков, ледяной дождь такой силы фиксируется третий раз за последние 12 лет.
Руководитель региона также посчитал, что людям не хватало объективной информации о сроках работ. «Решения должны приниматься только на основе достоверных данных. В этом случае люди смогли бы и дома свои подготовить, и в пункт временного размещения при необходимости уехать», — заключил Глеб Никитин.
В середине прошлой недели в Нижегородской области прошел ледяной дождь. В результате на пике отключений без света было около 120 тыс. человек. В регионе ввели межмуниципальный режим ЧС, в зону которого вошло более 10 муниципалитетов. 29 ноября электричество подали во все населенные пункты.