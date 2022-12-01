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10:09 (мск), источник: ТАСС

В Нижегородской области рассказали, когда в регионе устранят последствия ледяного дождя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Все последствия ледяного дождя в Нижегородской области планируется устранить к концу декабря, в регионе проведут аудит системы энергоснабжения в пострадавших районах, по его итогам разработают комплексную программу повышения надежности системы для региона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин по итогам встречи с гендиректором ПАО «Россети Центр» Игорем Маковским.

«В пострадавших районах остается усиленная группировка сил и средств, 123 бригады из 15 регионов, а также представители руководства будут работать до устранения всех последствий, по их прогнозам — до конца декабря», — написал Никитин. Параллельно будет проведен аудит системы энергоснабжения в пострадавших районах. По его итогам разработают комплексную программу повышения надежности системы для Нижегородской области. «Договорились, что это будет не бумажка для отчетности, а реальный план работы, который нужно реализовывать в ближайшее время», — добавил Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что подобные ситуации в центральной России случаются нечасто. По данным энергетиков, ледяной дождь такой силы фиксируется третий раз за последние 12 лет.

«Особое внимание в этой работе — Богородскому району. Он принял на себя основной удар стихии. Но и в обычное время там фиксировалось наибольшее количество жалоб на электроснабжение. Нужно не только восстановить пострадавшие участки, но и повысить надежность сетей на будущее».

написал глава Нижегородской области

Руководитель региона также посчитал, что людям не хватало объективной информации о сроках работ. «Решения должны приниматься только на основе достоверных данных. В этом случае люди смогли бы и дома свои подготовить, и в пункт временного размещения при необходимости уехать», — заключил Глеб Никитин.

В середине прошлой недели в Нижегородской области прошел ледяной дождь. В результате на пике отключений без света было около 120 тыс. человек. В регионе ввели межмуниципальный режим ЧС, в зону которого вошло более 10 муниципалитетов. 29 ноября электричество подали во все населенные пункты.

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