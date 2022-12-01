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13:44 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. При освобождении российскими войсками села Андреевка в Донецкой народной республике было уничтожено более 40 украинских военных, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Помимо этого, ВСУ потеряли два танка и пять боевых бронированных машин.

Купянское направление

Украинские войска попытались атаковать Куземовку в ЛНР, но были отброшены.

Потери ВСУ составили:

  • более 60 военнослужащих;
  • шесть танков;
  • пять боевых бронированных машин;
  • четыре бронеавтомобиля.

Краснолиманское направление

Российские войска обстреляли ротную тактическую группу ВСУ у Стельмаховки в ЛНР. Помимо этого, артиллерии и авиации удалось сорвать попытку противника атаковать Червонопоповку.

Потери украинских войск:

  • до 20 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • танк;
  • четыре боевые бронированные машины.

Южнодонецкое направление

Украинские военные попытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка в ДНР, но противника удалось отбросить на исходные рубежи.

Потери ВСУ:

  • до 30 украинских военнослужащих;
  • четыре боевые машины пехоты;
  • три пикапа.

Также российские военные поразили три пункта дислокации иностранных наемников под Славянском.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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