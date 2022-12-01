ВС России уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки

Помимо этого, ВСУ потеряли два танка и пять боевых бронированных машин.
Украинские войска попытались атаковать Куземовку в ЛНР, но были отброшены.
Российские войска обстреляли ротную тактическую группу ВСУ у Стельмаховки в ЛНР. Помимо этого, артиллерии и авиации удалось сорвать попытку противника атаковать Червонопоповку.
Украинские военные попытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка в ДНР, но противника удалось отбросить на исходные рубежи.
Также российские военные поразили три пункта дислокации иностранных наемников под Славянском.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.