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15:35 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в районе Славянска в ДНР, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Кроме того, российским военным удалось нанести поражение 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 162 районах.

Помимо этого, за прошедшие сутки системы ПВО сбили три беспилотника возле Чернопоповки и Житловки в ЛНР, а также вблизи Донецка. Также они смогли перехватить восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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