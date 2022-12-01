ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска

Кроме того, российским военным удалось нанести поражение 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 162 районах.
Помимо этого, за прошедшие сутки системы ПВО сбили три беспилотника возле Чернопоповки и Житловки в ЛНР, а также вблизи Донецка. Также они смогли перехватить восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в Луганской и Донецкой Народных Республиках.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.