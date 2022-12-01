У православных христиан начался 40-дневный Рождественский пост В этот период верующим нужно воздержаться от употребления продуктов животного происхождения.
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Популярное за сутки
В РФ заявили о новом «треугольнике» в международных отношениях
В РФ считают беззаконием инициативу о трибунале по Украине
Губернатор назвал песни «потомков рабов» причиной депрессии
Макрон увидел риск «раскола Запада» из-за нового закона в США
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
15:44 (мск), источник: Ведомости

В Белгородской области сообщили о работе систем ПВО

Над Белгородом сработала система ПВО, также украинские военные обстреляли населенные пункты в Валуйском и Шебекинском округах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В области сегодня неспокойно. Над Белгородом и Белгородским районом сработало ПВО. Пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал глава региона.

Гладков добавил, что вооруженные силы Украины также обстреляли села в Валуйском и Шебекинском округах. Данные о пострадавших губернатор не уточнил, однако отметил, что в результате атаки были повреждены жилые дома, Дом культуры и детский сад.

Накануне, 30 ноября, Гладков сообщил об обстреле украинскими военными села Красное. По его данным, никто не пострадал. При этом, добавил губернатор, у трех домов были выбиты окна и повреждены крыши.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 21 ноября власти региона продлили его действие до 6 декабря. Кроме того, сегодня в Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.

Также с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Я служу Волге, а не власти»
Для SSJ-New и МС-21 поставили отечественное радиооборудование
Спецоперация на Украине
Демобилизация студентов в Донбассе должна завершиться 1 декабря
С подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских военных
В Белгородской области сообщили о работе систем ПВО
Лавров объяснил нанесение ударов по инфраструктуре Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта