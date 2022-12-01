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18:39 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска полностью освободили Курдюмовку в ДНР

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные силы взяли под контроль поселок городского типа Курдюмовка на территории Донецкой Народной Республики, заявили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Перше Травня и Андреевка.

Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, освобождение Курдюмовки позволяет перекрыть пути снабжения украинских войск по трассе Горловка — Артемовск. Он отметил, что в том числе по этой причине ВСУ оказывали в этих населенных пунктах «ожесточенное сопротивление» и бои здесь проходили тяжело.

Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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