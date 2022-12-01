Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, заявил Пушилин

«Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам Донецка», — подчеркнул он.
Врио главы ДНР добавил, что успехи есть на Марьинском и Артемовском направлениях.
Сегодня российское Минобороны заявило о полном освобождении поселка городского типа Курдюмовка на территории Донецкой Народной Республики. Накануне сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Перше Травня и Андреевка. По словам Пушилина, освобождение этих территорий позволяет перекрыть пути снабжения украинских войск по трасе Горловка — Артемовск.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.