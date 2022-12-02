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13:20 (мск), источник: © РИА Новости

Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до двух

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до двух, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Киевского района Донецка число погибших возросло до двух человек», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион «Донбасс Арена». Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин позже сообщил, что в результате обстрела погибли женщина и мужчина, еще одна женщина пострадала. Кроме того, в одном многоквартирном доме повреждена кровля, в четырёх нарушено остекление.

Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

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