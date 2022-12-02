Археологи нашли перуанскую фреску, потерянную 106 лет назад Ее длина составляет 30 метров
Фоторепортажи
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
Популярное за сутки
Скончался актер из фильма «Зеленая книга»
Россия осудила теракты после взрыва в посольстве Украины
WSJ: Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства ЦБ РФ
В Молдавии призвали к выводу российских военных из Приднестровья
Россияне назвали достойный размер пенсии
13:49 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили пункт временной дислокации иностранных наемников Украины в Часовом Яре в ДНР, а также 78 артиллерийских подразделений украинских военных на позициях, заявили в пятницу в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184-х районах, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Также нанесены удары по семи пунктам управления противника в районах населенных пунктов Харьковской и Запорожской областях и в ДНР.

Кроме того, российские военные отбили атаки противника из Угледара, в результате перестрелки убиты до 50 украинских военных, уничтожен один танк и три бронетранспортера.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача «освободить Донбасс и гарантировать безопасность России».

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Байден назвал условие для переговоров с Путиным
В Швеции раскрыли вероятный способ подрыва на 'Северных потоках'
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Более 60 военных Украины уничтожены при освобождении Курдюмовки
Войска РФ поразили пункт дислокации наемников в ДНР
Два человека погибли при обстреле Киевского района Донецка
Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта