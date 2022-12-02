Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР

«Поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184-х районах, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также нанесены удары по семи пунктам управления противника в районах населенных пунктов Харьковской и Запорожской областях и в ДНР.
Кроме того, российские военные отбили атаки противника из Угледара, в результате перестрелки убиты до 50 украинских военных, уничтожен один танк и три бронетранспортера.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача «освободить Донбасс и гарантировать безопасность России».