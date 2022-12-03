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09:51 (мск), источник: © РИА Новости

В доме в Астраханской области прогремел взрыв газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек — РИА Новости. Взрыв газового оборудования произошел в многоэтажном жилом доме в Камызякском районе Астраханской области, один человек госпитализирован, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня рано утром произошел взрыв газового оборудования в одной из квартир жилого 5-этажного дома в Камызяке… В результате взрыва пострадал проживающий в квартире гражданин 1977 года рождения. С термическими ожогами и в шоковом состоянии он госпитализирован в ожоговое отделение Александро-Мариинской клинической больницы», — написал он в Telegram.

Губернатор добавил, что из дома эвакуированы 114 человек. Из них 12 человек размещены в пункте временного размещения, остальные — у родственников.

«Пообщался с жителями дома в ПВР. Сейчас специальная комиссия обследует дом на предмет возможности дальнейшего проживания граждан», — отметил Бабушкин. Все повреждения в доме, если это станет возможным по результатам экспертизы, будут устранены за бюджетные средства, добавил он.

По факту инцидента прокуратура региона организовала проверку. «Прокуратура Астраханской области организовала проверку по информации о хлопке газа в многоквартирном жилом доме Камызякского района. На место выехал прокурор Камызякского района», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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