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14:39 (мск), источник: © РИА Новости

Российские истребители сбили украинский Ми-8 у Селидово в ДНР

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Истребители ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Селидово в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 178 вертолетов, 2609 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6970 танков и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7450 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнили в министерстве.

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