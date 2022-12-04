10:34 (мск), источник: © РИА Новости
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости/Прайм. Извержение вулкана Семеру произошло на острове Ява в Индонезии в воскресенье рано утром, сообщают западные СМИ.
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«Индонезийский вулкан Семеру на острове Ява начал извергаться рано утром в воскресенье, выбросив в воздух столб пепла высотой 1,5 км», — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).
Управление призвало местных жителей не вести никакую деятельность в радиусе 5 километров от центра извержения, а также не подходить к рекам ближе, чем на 500 метров из-за возможных потоков лавы.
Позднее, как передает агентство со ссылкой на телеканал Kompas TV, власти повысили до самого высокого уровня выпущенное предупреждение. Началась эвакуация людей, живущих вблизи вулкана в провинции Восточная Ява.
Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на «Огненном кольце». Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в «Огненном кольце» находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.