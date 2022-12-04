На Южно-Донецком направлении ВС России пресекли попытку прорыва в Павловку

«На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки прорыва в населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики. В результате активных действий российских войск подразделение противника было вытеснено на минное поле и уничтожено огнем артиллерии», — говорится в сообщении.
Кроме того, безуспешно закончились атаки украинской армии в направлении Шевченко в ДНР.
«Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии противник со значительными потерями отброшен на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми, одна боевая машина пехоты и три пикапа», — заявили в Минобороны.