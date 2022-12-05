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03:55 (мск), источник: ТАСС

Источник: новейшие российские дроны-разведчики «Тахион» успешно применяются на Украине

ТАСС, 5 декабря. Российскими войсками в зоне проведения военной спецоперации на Украине успешно используются новейшие комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Тахион», осуществляющие воздушную разведку скрытых позиций подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Российскими военными для ведения воздушной разведки позиций ВСУ применяются беспилотники “Тахион”. Аппараты оснащены тепловизором, фото- и видеокамерой, с помощью которых обнаруживались даже хорошо замаскированные объекты противника, в том числе и ночью», — сказал собеседник агентства, отметив надежность этих БЛА.

По его словам, данный беспилотник используется российскими разведывательными подразделениями Сухопутных войск. Источник ТАСС отказался называть районы, где успешно, по его данным, применялся и продолжает использоваться «Тахион».

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации. Ранее о применении на Украине БЛА «Тахион» официально не сообщалось.

О беспилотнике

Малый беспилотник «Тахион» создан ООО «Ижмаш — Беспилотные системы», разработан по аэродинамической схеме «летающее крыло». Предназначен для ведения воздушной разведки как днем, так и ночью. Эффективен при проведении аэрофото- и видеосъемки местности на удалении, а в случае необходимости может использоваться в качестве ретранслятора сигнала связи. На вооружение российской армии БЛА стали поступать с 2015 года.

Размах крыла аппарата — около двух метров, взлетная масса — около семи кг, максимальная высота полета — до 4 000 метров. Продолжительность полета составляет до двух часов, максимальная скорость — до 100 км/ч, радиус применения — около 40 км. Аппарат может применяться в условиях Крайнего Севера, его эксплуатация допускается в диапазоне температур от минус 30 до плюс 40 градусов. БЛА способен работать при неблагоприятных погодных условиях, в том числе ветре до 15 м/с. Тип двигателя — электрический. Запускается с помощью катапульты, а посадка происходит автоматически с парашютом.

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