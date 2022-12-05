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04:59 (мск), источник: © РИА Новости

Число атак телефонных мошенников на россиян растет с середины ноября

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Количество атак на россиян со стороны телефонных мошенников, пытающихся похитить деньги, после некоторого затишья стало набирать обороты с середины ноября, сообщила РИА Новости координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Источник: © РИА Новости

Эксперты проанализировали динамику поступивших к ним сообщений о мошенничестве осенью. Так, в сентябре заявлений о телефонных злоумышленниках было лишь 13,8% от общего количества сигналов о разных видах мошенничества, которые поступают в «Мошеловку», а к концу месяца эксперты стали наблюдать тенденцию к сокращению таких жалоб.

В октябре активность телефонных мошенников продолжила снижаться вплоть до середины ноября.

«Мы связываем это с разрушением энергетической инфраструктуры Украины, где, по нашим данным, локализуется значительная часть злоумышленников, атакующих россиян. Без электричества нет интернета и телефонной связи, а значит, невозможно вести длительные разговоры, переписку в мессенджерах и пользоваться IP-телефонией в сочетании с технологией подмены номеров, ставшей основным инструментом телефонных злодеев», — отметила эксперт.

Но спад не был долгим, продолжила она. «Очевидно, произошла релокация ячеек злоумышленников вместе с оборудованием, плюс сработал принцип “свято место пусто не бывает”, и уже с середины ноября постепенно стало расти как общее количество сообщений о мошенничестве, так и сигналов о фроде в сочетании с добавлениями номеров в “черный список”, — рассказала Лазарева.

Средний показатель сообщений о телефонных мошенниках в ноябре достигал 36,7% от общего количества поступивших жалоб, а в последний день осени он составил 43,8%. При этом в конце ноября стали поступать не просто уведомления о поступивших звонках, а именно запросы на помощь от пострадавших, добавила эксперт.

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