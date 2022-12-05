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13:18 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России на Донецком направлении уничтожили более 70 военных и два танка

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российская армия продолжает успешное наступление на Донецком направлении, за сутки здесь уничтожены более 70 украинских военнослужащих, два танка и восемь машин, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 5 декабря.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. В результате нанесения огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа», — продолжили в ведомстве.

На Купянском направлении ударом по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе Табаевки Харьковской области ликвидированы 65 военнослужащих, две БМП и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении удалось сорвать попытку украинских войск атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки. Противник потерял здесь более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три БМП, бронеавтомобиль и четыре пикапа.

В районах населенных пунктов Краматорск и Диброва поражены пункты временной дислокации иностранных наемников.

Кроме того, истребители ВКС России сбили украинские Су-25 и МиГ-29, средства ПВО уничтожили два вертолета Ми-8.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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