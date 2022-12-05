ВС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Юрьевка сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины и в районе Зверево Донецкой народной республики сбит украинский МиГ-29", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Как добавили в МО РФ, российская противовоздушная оборона уничтожила также два украинских вертолета Ми-8, 10 беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 339 самолетов, 180 вертолетов, 2 628 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6996 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 657 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 477 единиц специальной военной автомобильной техники.