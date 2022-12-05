Медведев иронично прокомментировал потолок цен на нефть Зампред Совбеза выложил в соцсети кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика
Фоторепортажи
24Показаны снимки победителей конкурса Nature inFocus
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Популярное за сутки
В МЧС назвали причину взрыва в Нижневартовске
Суд признал незаконной амнистию экс-замглавы УДП
Путину доложили о ЧП на аэродромах под Рязанью и Саратовом
Клишас рассказал о возможных ограничениях для уехавших россиян
Депутаты предложили отменить налоги для части пенсионеров
14:10 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Истребители ВКС РФ сбили за сутки в воздухе два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, средства ПВО уничтожили два вертолета Ми-8, сообщило в понедельник Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Юрьевка сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины и в районе Зверево Донецкой народной республики сбит украинский МиГ-29", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Как добавили в МО РФ, российская противовоздушная оборона уничтожила также два украинских вертолета Ми-8, 10 беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 339 самолетов, 180 вертолетов, 2 628 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6996 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 657 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 477 единиц специальной военной автомобильной техники.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Америке рассказали, что приведет к войне Запада и России
Офицер американской разведки назвал сроки победы России на Украине
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета
На Донецком направлении уничтожено 70 военнослужащих ВСУ
Число погибших в результате обстрела Алчевска возросло до девяти
В Харьковской области уничтожена нефтебаза ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта