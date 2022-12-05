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15:40 (мск), источник: Фонтанка

«Все воруют у народа». В Монголии протестующие штурмовали Дворец Правительства

Уже несколько дней в Монголии продолжаются протесты на фоне коррупционного скандала. Люди требуют привлечь к ответственности виновных в крупной краже угля на сумму, которая, по разным данным, может доходить до $12,9 млрд.

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«Мы хотим жить хорошо в нашей стране, но нам сегодня не на что рассчитывать. Все воруют у народа», — говорят протестующие.

Судя по снимкам местных СМИ, на центральной площади в Улан-Баторе собрались тысячи людей. Протестующие перекрыли главную городскую магистраль и кричали, чтобы к ним вышли местные депутаты и премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, пишет 5 декабря iKon. На площади была сожжена новогодняя елка.

По данным издания, митингующие попытались ворваться в Дом Правительства. В соцсетях появились кадры штурма, на которых видно, как в здание забегают десятки людей. На данный момент здание находится под контролем полиции.

Замглавы Департамента национальной безопасности заявил, что в результате противостояния пострадали четыре человека. Пока что, по его словам, арестов и задержаний митингующих не было, однако правоохранители предупредили, что намерены пресекать незаконные действия.

РИА Новости уточняет, что Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта, более половины этого объема составляет уголь.

Однако данные о том, сколько угля было украдено, разнятся. Министр экономического развития заявил о возбуждении 10 уголовных дел.

В январе 2021 года премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух ушел в отставку после протестов, вызванных ситуацией с COVID-19 в стране. В частности, к митингам подтолкнуло появившееся в соцсетях видео, на котором женщину с ребенком, родившимся несколько часов назад, перевозили из роддома в инфекционную больницу без теплой одежды, обуви и средств индивидуальной защиты, пишет РБК.

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