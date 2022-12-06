КНДР вновь открыла артиллерийский огонь в ответ на стрельбы Южной Кореи

«Вслед за (стрельбами — ред.) 5 декабря сегодня 6 декабря примерно с 9:15 (03:15 мск) было зафиксировано, что враги снова произвели выстрелы из зенитных орудий и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в прилегающих к линии фронта районах. Генштаб КНДР издал приказ артиллерийским и другим подразделениям Корейской народной армии о готовности к противостоянию и усилению наблюдения за лагерем противника, указанным артиллерийским подразделениям было приказано немедленно произвести выстрелы по морю боевыми снарядами с целью жесткого предупреждения и ответа (на действия Южной Кореи — ред.)», — говорится в сообщении генштаба КНДР, которое передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Северная Корея также потребовала от «вражеской стороны» немедленно прекратить «провокационную военную деятельность» в приграничных районах.
Ранее сообщалось, что Северная Корея в понедельник произвела 130 артиллерийских выстрелов из приграничных с Южной Кореей районов в сторону Японского и Желтого морей. Южнокорейские военные заявили, что это нарушает межкорейское военное соглашение от 2018 года о снижении напряжённости в приграничных буферных зонах и потребовали прекратить подобную деятельность. Генштаб Северной Кореи в ответ заявил, что артиллерийские выстрелы были реакцией на соответствующие стрельбы в Южной Корее в районе возле границы с КНДР. Представитель южнокорейских военных на брифинге пояснил, что южнокорейские военные производят выстрелы артиллерии в ходе плановых стандартных учений. Северная Корея пообещала всегда отвечать на «действия противника» еще более серьезными военными мерами.
Межкорейское военное соглашение от 19 сентября 2018 года о снижении напряжённости в приграничных зонах подразумевает прекращение всей провокационной и враждебной деятельности в районах возле межкорейской границы.