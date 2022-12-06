ВСУ нанесли удары по центру Донецка, повреждены рынок, ТЦ и дворец спорта

«Центр Донецка сейчас. Горит “Центавр-Плаза”, — написал глава города в своем Telegram-канале.
Позже Кулемзин уточнил, что также зафиксирован прилет в здание дворца спорта «Дружба».
Кроме того, под обстрелом оказался православный храм в центре Донецка, пострадала женщина.
Также повреждены жилые дома по улице 50 лет СССР, седьмой корпус ДонНТУ и Донецкий республиканский художественный музей.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО «Град».
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.