Медведев иронично прокомментировал потолок цен на нефть Зампред Совбеза выложил в соцсети кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика
Фоторепортажи
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Популярное за сутки
Умерла актриса Керсти Элли
Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на следующий год
Трое российских военных погибли после атаки ВСУ на аэродромы
Орбан согласился со словами Макрона о конфликте на Украине
17:28 (мск), источник: Газета.Ру

Стрелков сообщил о возвращении в Москву из зоны СВО

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что вечером 5 декабря вернулся в Москву из зоны специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Спецоперация на Украине
Источник: Телеграм-канал «Стрелков Игорь Иванович»

По словам Стрелкова, его выписали из списков батальона народной милиции ДНР без официальных приказов, не сообщив ему об этом.

«В результате еще с октября и по конец ноября я находился в составе N-ского батальона N-ского полка незаконно, незаконно же носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения СВО и в прифронтовую зону», — написал он.

По словам Стрелкова, командования полка и батальона знали об этом, однако ничего ему не сообщали, поскольку получали для своей части «солидную помощь» продовольствием, снаряжением, автотранспортом, средствами на ГСМ, поступлением добровольцев благодаря его пребыванию.

В октябре Игорь Стрелков сообщал, что 14 числа вновь поступил на службу в российскую армию. О желании пойти на фронт он говорил несколько раз с начала СВО.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В конгрессе США заявили, что Украина недостойна американской помощи
Пенсионер через прокуратуру отсудил 140 тыс. у Пенсионного фонда
Спецоперация на Украине
Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле ВСУ
ВС России провели наступление на Краснолиманском направлении
Россия не наносила удары по Киеву 5 декабря
В Россию вернулись 60 пленных военнослужащих
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта