Стрелков сообщил о возвращении в Москву из зоны СВО

По словам Стрелкова, его выписали из списков батальона народной милиции ДНР без официальных приказов, не сообщив ему об этом.
«В результате еще с октября и по конец ноября я находился в составе N-ского батальона N-ского полка незаконно, незаконно же носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения СВО и в прифронтовую зону», — написал он.
По словам Стрелкова, командования полка и батальона знали об этом, однако ничего ему не сообщали, поскольку получали для своей части «солидную помощь» продовольствием, снаряжением, автотранспортом, средствами на ГСМ, поступлением добровольцев благодаря его пребыванию.
В октябре Игорь Стрелков сообщал, что 14 числа вновь поступил на службу в российскую армию. О желании пойти на фронт он говорил несколько раз с начала СВО.