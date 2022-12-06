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14:30 (мск), источник: Ведомости

В Ростовской области мужчина в камуфляже напал на полицейских

ГУ МВД по Ростовской области подтвердило информацию о том, что мужчина в камуфляже напал на полицейских в Новошахтинске, в результате чего один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчину сейчас ищут.

Источник: РИА "Новости"

«Преступление было совершено сегодня в районе 12:00 в пригороде Новошахтинска. Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение», — сообщили в ведомстве (цит. по ТАСС).

По информации Telegram-канала Mash, жителям города рекомендовали не появляться на улице, а остальным сотрудникам полиции приказали вооружиться автоматами и надеть бронежилеты. В настоящее время город перекрыт, автомобильное движение приостановлено. В Новошахтинске и его пригороде школы и детские сады были закрыты.

Мужчина, который напал на полицейских, был вооружен пулеметом и мог быть дезертиром, он оказал сопротивление полиции в Старой Соколовке.

Как отметил Mash, мужчина бежал со стороны Украины и в районе лесополосы напал на полицейских, ранив одного, после чего скрылся. По данным Telegram-канала, пострадавшим оказался 27-летний полицейский, он получил ранение в таз, на помощь вылетела санавиация.

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