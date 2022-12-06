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15:14 (мск), источник: © РИА Новости

Российская армия провела наступление на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, заняли выгодные рубежи и новые позиции, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 6 декабря.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа», — уточнили в военном ведомстве.

В министерстве сообщили о ситуации на других участках линии соприкосновения. Вооруженные силы России продолжили успешно наступать на Донецком направлении.

Кроме того, сорвана попытка ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка в ДНР. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.

Упреждающий огонь российской артиллерии сорвал попытку атаки ВСУ в районе Куземовки в ЛНР на Купянском направлении, уничтожено до 65 украинских военных, две боевые машины пехоты и один пикап.

На Южнодонецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Владимировки в ДНР и Новодаровки в Запорожской области. Киев потерял более 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля после ударов российской штурмовой авиации и артиллерии.

Российским военным удалось поразить пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сбить самолет МиГ-29 в Донецкой Народной Республике и шесть беспилотников под Харьковом и на Запорожье.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.

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