«В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа», — уточнили в военном ведомстве.
В министерстве сообщили о ситуации на других участках линии соприкосновения. Вооруженные силы России продолжили успешно наступать на Донецком направлении.
Упреждающий огонь российской артиллерии сорвал попытку атаки ВСУ в районе Куземовки в ЛНР на Купянском направлении, уничтожено до 65 украинских военных, две боевые машины пехоты и один пикап.
На Южнодонецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Владимировки в ДНР и Новодаровки в Запорожской области. Киев потерял более 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля после ударов российской штурмовой авиации и артиллерии.
Российским военным удалось поразить пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сбить самолет МиГ-29 в Донецкой Народной Республике и шесть беспилотников под Харьковом и на Запорожье.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.