ВС России поразили пункт временной дислокации наемников в районе Боровского

Кроме того, ВСУ лишились западного вооружения.
«В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы залпового огня “HIMARS” и 48 реактивных снарядов к ней», — уточнили в военном ведомстве.
Также в ДНР и Харьковской области российские военные поразили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
«Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения», — добавили в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.