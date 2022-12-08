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09:56 (мск), источник: Ведомости

Российский корабль в Черном море сбил беспилотник

Дежурный корабль Черноморского флота сегодня утром сбил беспилотник, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко», — написал он.

6 декабря в администрации сообщили об уничтожении двух БПЛА над морем в районе Севастополя.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

Помимо этого в настоящее время в Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности. В последний раз правительство продлевало высокий уровень террористической опасности в регионе 27 ноября — действие режима продлится до 12 декабря.

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