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11:47 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении

СВАТОВО (ЛНР), 8 дек — РИА Новости. Бойцы одного из подразделений Западного военного округа нанесли удар из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» по опорным пунктам украинских войск на сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Подразделения ЗВО из ТОС-1А “Солнцепек” уничтожили опорные пункты украинских боевиков на Сватовском направлении», — рассказал агентству один из бойцов подразделения.

По его словам, удар нанесли по району сосредоточения украинских военных.

Огонь системы корректировали при помощи беспилотного летательного аппарата. Кадры оперативного контроля, на которых зафиксирован момент поражения цели и последствия удара, оказались в распоряжении РИА Новости и опубликованы в Telegram-канале агентства.

Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» создана на основе ТОС-1 «Буратино» в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.

На боевой машине смонтированы 24 направляющих для 220-миллиметровых реактивных снарядов с объемно-детонирующей боевой частью — при ее подрыве образуется область избыточного давления, воздействующая на войска и укрепления.

«Солнцепек» стоит на вооружении армий России, Азербайджана, Армении, Алжира, Ирака, Казахстана, Сирии, Таджикистана и Саудовской Аравии. Активно применяется российской армией в Сирии и в спецоперации на Украине.

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