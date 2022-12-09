Яшина приговорили к 8,5 года колонии за распространение фейков о ВС РФ

«Назначить Яшину И. В. наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — зачитала свой приговор судья Оксана Горюнова. Также ему запрещено 4 года администрировать сайты.
Согласно решению судьи, Яшину зачтется в срок наказания время, проведенное им в СИЗО, из расчета день в изоляторе за полтора дня в колонии. Осужденный находится под арестом с 13 июля 2022 года. Прокуратура ранее требовала приговорить обвиняемого к девяти годам лишения свободы.
Бывший депутат признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Поводом для возбуждения уголовного дела стало распространение Яшиным 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале информации о событиях в Буче, которые сотрудники Центра «Э» и следственные органы сочли недостоверной. Вину он не признает и утверждает, что в ролике содержится лишь его субъективное мнение на злободневную тему.
В приговоре суда указано, что Яшин умышленно и осознанно распространил недостоверную информацию о действиях ВС РФ на Украине. «Из материалов изданий РБК и “Свободная пресса” становится ясно, что Илья Яшин испытывает ненависть к российским государственным институтам», — отмечается в документе. При этом в ходе процесса Яшин заявлял, что в ролике про события в Буче указывал разные точки зрения, не допускал категоричных формулировок и воздерживался от односторонних суждений. Судья также отметила, что доводы подсудимого Яшина и его защиты о невиновности опровергаются проведенной по делу лингвистической экспертизой.
Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств то, что Яшин ранее не был судим, к уголовной ответственности не привлекался, положительные характеристики коллег, наличие престарелых родителей. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.