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9 декабря, источник: Известия

Замглавы Европарламента задержали по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022

Заместитель главы Европарламента Ева Кайли задержана в Бельгии по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщило агентство AFP.

По месту жительства политика проведен обыск. Также задержан ее партнер. Против обоих проводится расследование по коррупционному делу.

Как сообщает издание Le Soir, 9 декабря правоохранительные органы провели четыре задержания и более 15 обысков. По данным СМИ, бывший депутат Европарламента Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини были помещены под стражу в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара.

При этом прокуратура не упоминает Катар. Указывалось, что следователи подозревают попытки со стороны одного из государств Персидского залива «повлиять на политические и экономические решения Европейского парламента».

В настоящий следователи выясняют не вышли ли подозреваемые по этому делу «за рамки простого лоббирования».

В свою очередь газета Politico сообщила, что бельгийская полиция обыскала 16 домов и задержала не менее четырех человек в Брюсселе.

Отмечается, что рейды могут спровоцировать крупный скандал для парламента.

Ранее, 28 ноября, в Бельгии прошли задержания футбольных фанатов, устроивших беспорядки из-за поражения сборной Бельгии от команды Марокко на чемпионате мира. Полиция применяла водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать их.

19 ноября президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что забота европейцев о правах рабочих, строивших стадионы для ЧМ в Катаре, лицемерна. По его словам, они должны извиняться в течение трех тысяч лет за то, что они делали с другими странами в течение этого периода в прошлом.

До этого, 17 ноября, журналист Амджад Тах заявил, что Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора, чтобы выиграть в мачте открытия чемпионата мира по футболу. Он выразил надежду, что подобная информация является ложью, а ее распространение повлияет на результат. По словам журналиста, «мир должен бороться против коррупции в ФИФА».

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

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