Минобороны России сообщило о наступлении на двух направлениях в Донбассе

Российские войска продолжают наступление на краснолиманском и донецком направлениях, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.
На краснолиманском направлении российские военные в ходе наступления заняли «более выгодные рубежи» и сорвали две контратаки противника с иностранными наемниками в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики. В результате были убиты до 60 украинских военнослужащих и наемников, а также боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.
На донецком направлении в ходе наступления российские силы выбили противника из укрепленных опорных пунктов. За сутки там убиты более 50 украинских военнослужащих, а также две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа.
Кроме того, атаки были отбиты на южно-донецком направлении. Украинские военные предприняли атаки в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой народной республики, но им было нанесено поражение и они были отброшены на исходные позиции, утверждает ведомство.
«На купянском направлении в результате огневого поражения скоплений живой силы противника в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих и три пикапа», — говорится в сводке Минобороны.
Ведомство также сообщило, что авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Харьковской области, ЛНР и ДНР и по 92 артиллерийским подразделениям ВСУ. В ДНР также была уничтожена РЛС американского производства AN/TPQ-36 и две украинские боевые машины РСЗО «Град».
Накануне Минобороны заявляло, что три взвода украинских военных пытались атаковать позиции российских войск на южно-донецком направлении (Владимировка и Павловка Донецкой народной республики, а также Новодаровка Запорожской области), но были отброшены. Потери противника составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, говорили в ведомстве.