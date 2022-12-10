Найденная в Испании челюсть прояснила историю первых европейцев Изначальный анализ костей оказался ошибочным.
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
12В Индии обрушился пешеходный мост
Популярное за сутки
«Роскосмос» рассекретил личное дело Гагарина
МО сообщило о наступлении на двух направлениях в Донбассе
Неймар: мы вылетели в несправедливой игре
Подорожавшие продукты разогнали инфляцию до максимума за полгода
Путин: Россия должна была начать спецоперацию раньше
Главное
Спецоперация на Украине
19:04 (мск), источник: ТАСС

Взявший заложников в Дрездене умер после полученных при задержании ранений

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Мужчина, который ранее захватил двух заложников в Дрездене, умер после полученных в ходе полицейской операции ранений. Об этом сообщила в субботу полиция города.

Источник: Reuters

«Подозреваемый умер, — говорится в сообщении. — Конкретные обстоятельства являются предметом расследований».

Правоохранительные органы указывали, что злоумышленник получил ранения при задержании, но не уточняли, кто именно их нанес.

Ранее СМИ писали, что 40-летний гражданин Германии застрелил одного человека, после этого пытался ворваться в редакцию радиостанции Radio Dresden, а затем скрылся и забаррикадировался в одном из подвальных помещений расположенного неподалеку торгового центра. Полиция освободила заложников, они не пострадали.

Следователи полагают, что мужчина был психически нездоров.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Именно ее сегодня считают самым популярным политиком в Германии, а не Шольца
Заболевание, при котором человек постоянно ощущает слабость, часто болеет и быстро устает
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта