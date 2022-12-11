Зеленский: более 1,5 млн жителей Одесской области остаются без света

По его словам, в регионе подключена только критическая инфраструктура. Украинский лидер подчеркнул, что обстрелы были критическими, нужно несколько дней для восстановления электроснабжения.
Он добавил, что энергосистема Украины «мягко говоря, очень далека от нормального состояния».
Ранее глава администрации Сумской области Украины сообщил в эфире телемарафона, что примерно 300 тыс. абонентов в регионе остаются без электроэнергии.
До этого сообщалось, что в четырех украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Уточнялось, что сирена звучала в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях и в нескольких районах Кировоградской области.
С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.