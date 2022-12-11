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11:55 (мск), источник: ТАСС

В Горловке заявили о прицельном огне по городу со стороны ВСУ

По данным представительства ДНР в СЦКК, по Горловке выпущено пять мин калибра 120 мм.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 11 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье открыли прицельный огонь по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Украинские неонацисты ведут прицельный огонь по горловскому поселку шахты имени Гагарина. Жителям покинуть улицы и держаться ближе к укрытиям», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по Горловке выпущено пять мин калибра 120 мм.

Кроме того, ВСУ с утра воскресенья ведут обстрел Донецка, Каштанового, Макеевки, Пантелеймоновки, Ясиноватой, используя артиллерию натовского калибра 155 мм, а также 152 мм.

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