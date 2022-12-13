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08:53 (мск), источник: © РИА Новости

Китай приблизил к Тайваню 29 самолетов и три военных корабля

ПЕКИН, 13 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 29 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.

Источник: AP 2022

«За период с 6.00 12 декабря до 6.00 13 декабря вокруг Тайваня были зафиксированы 29 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 самолет вошел в опознавательную зону ПВО острова, в том числе один истребитель J-11, два многоцелевых транспортных самолета Y-8, а также 18 стратегических бомбардировщиков H-6.

По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

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