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02:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Конституционный суд разрешил не включать налоги в размер похищенной зарплаты

Конституционный суд России (КС РФ) постановил воздержаться от включения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумму хищения в делах, где речь идет о получении зарплаты незаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: Reuters

Необходимость обращения в КС возникла в связи с запросом Тихоокеанского флотского военного суда. В ходе рассмотрения дела о мошенничестве офицера-контрактника военные суды разошлись в вопросе о том, нужно ли включать НДФЛ в размер хищения вместе с полученной обманным путем заработной платой.

«Пункт 1 примечаний к статье 158 УК РФ (Хищение.— “Ъ”) закрепляет лишь общее понятие хищения. Норма не позволяет однозначно установить, как определять размер хищения в части отнесения или неотнесения к нему суммы налога, уплаченной с полученной путем обмана части заработной платы, что допускает два взаимоисключающих варианта своего толкования», — отметили в КС.

При этом в пресс-релизе подчеркивается, что оспоренная норма не соответствует Конституции РФ и нуждается в изменениях. «До внесения федеральным законодателем изменений в закон сумма налога на доходы физических лиц, которая исчислена и удержана налоговым агентом, не подлежит включению в размер хищения», — заключила пресс-служба.

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Эрдни Кагалтынов

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