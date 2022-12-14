Конституционный суд разрешил не включать налоги в размер похищенной зарплаты

Необходимость обращения в КС возникла в связи с запросом Тихоокеанского флотского военного суда. В ходе рассмотрения дела о мошенничестве офицера-контрактника военные суды разошлись в вопросе о том, нужно ли включать НДФЛ в размер хищения вместе с полученной обманным путем заработной платой.
«Пункт 1 примечаний к статье 158 УК РФ (Хищение.— “Ъ”) закрепляет лишь общее понятие хищения. Норма не позволяет однозначно установить, как определять размер хищения в части отнесения или неотнесения к нему суммы налога, уплаченной с полученной путем обмана части заработной платы, что допускает два взаимоисключающих варианта своего толкования», — отметили в КС.
При этом в пресс-релизе подчеркивается, что оспоренная норма не соответствует Конституции РФ и нуждается в изменениях. «До внесения федеральным законодателем изменений в закон сумма налога на доходы физических лиц, которая исчислена и удержана налоговым агентом, не подлежит включению в размер хищения», — заключила пресс-служба.