МО РФ сообщило об уничтожении беспилотников-разведчиков ВСУ при помощи ЗРК «Тор-М2У»

«В ходе боевой работы расчет зенитного ракетного комплекса “Тор-М2У” Западного военного округа уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ. Заняв позицию, расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БЛА противника. После определения целей были произведены пуски ракет», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Воздушные цели были поражены.
ЗРК «Тор» выполняет задачи по прикрытию подразделений на марше в составе колонн, а также во время ведения боевых действий в развернутом строю. «Машина способна брать на сопровождение беспилотники размером с птицу. БПЛА являются корректировщиками и наводчиками артиллерии. Сложнее всего работать по высокоскоростным целям, поскольку на принятие решения очень мало времени», — сообщил начальник расчета ЗРК «Тор-М2У» с позывным «Кочевник». По его словам, за время спецоперации на счету расчета боевой машины порядка 50 сбитых воздушных целей.
Как подчеркнули в Минобороны РФ, в ходе проведения специальной военной операции расчеты зенитных ракетных комплексов ПВО круглосуточно продолжают обеспечивать войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника. «Станция обнаружения сканирует небо на 360 градусов и на расстояние больше 30 километров. Станция наведения и сопровождения автоматически определяет и захватывает наиболее опасные цели», — уточнили в ведомстве.