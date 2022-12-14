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06:00 (мск), источник: ТАСС

МО РФ сообщило об уничтожении беспилотников-разведчиков ВСУ при помощи ЗРК «Тор-М2У»

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2У» Западного военного округа уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Спецоперация на Украине

«В ходе боевой работы расчет зенитного ракетного комплекса “Тор-М2У” Западного военного округа уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ. Заняв позицию, расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БЛА противника. После определения целей были произведены пуски ракет», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Воздушные цели были поражены.

ЗРК «Тор» выполняет задачи по прикрытию подразделений на марше в составе колонн, а также во время ведения боевых действий в развернутом строю. «Машина способна брать на сопровождение беспилотники размером с птицу. БПЛА являются корректировщиками и наводчиками артиллерии. Сложнее всего работать по высокоскоростным целям, поскольку на принятие решения очень мало времени», — сообщил начальник расчета ЗРК «Тор-М2У» с позывным «Кочевник». По его словам, за время спецоперации на счету расчета боевой машины порядка 50 сбитых воздушных целей.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, в ходе проведения специальной военной операции расчеты зенитных ракетных комплексов ПВО круглосуточно продолжают обеспечивать войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника. «Станция обнаружения сканирует небо на 360 градусов и на расстояние больше 30 километров. Станция наведения и сопровождения автоматически определяет и захватывает наиболее опасные цели», — уточнили в ведомстве.

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