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14:58 (мск), источник: Ведомости

NYT: заговорщики в ФРГ планировали убийство канцлера Шольца во время переворота

Заговорщики, задержанные в Германии по делу о подготовке к государственному перевороту, планировали убийство канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет The New York Times со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Источник: Reuters

«Во время обысков было обнаружено более ста соглашений о неразглашении, в которых подписавшиеся поклялись сохранять секретность планов группы [заговорщиков], включающих нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство канцлера», — сказано в сообщении.

В случае разглашения этой информации и нарушения молчания о планах заговорщиков, подписавшихся якобы ждет смерть — именно при таком условии заключались соглашения о неразглашении, подчеркнули собеседники газеты.

Издание также уточняет, что предполагаемый глава террористической сети «Рейхсбюргер» принц Генрих XIII Рейсс, который планировал возглавить Германию в случае успешного переворота, встречался по меньшей мере один раз с российскими дипломатами в генконсульстве в Германии.

По информации издания, в результате обысков полиция обнаружила около 40 единиц огнестрельного оружия и более 1000 патронов, которые были предназначены для других видов оружия, что говорит о наличии тайников с боеприпасами, которые еще предстоит найти.

7 декабря в пресс-службе генпрокуратуры ФРГ сообщили о задержании 25 человек, в том числе и гражданки России, которые занимались подготовкой к госперевороту. По данным генпрокуратуры, подозреваемые являются участниками и сторонниками террористической организации, которая была создана в 2021 г. Их целью было «свержение существующего государственного строя Германии», заявили в ведомстве.

В генпрокуратуре отметили, что один из подозреваемых пытался установить контакт с представителями РФ в Германии. Уточняется, что россиянка подозревается в помощи членам террористической группировки связаться с представителями РФ. В то же время у следствия нет доказательств, что российская сторона поддержала заговорщиков.

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