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07:49 (мск), источник: ТАСС

В ДНР сообщили о самом мощном обстреле Донецка с 2014 года

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Донецк в четверг утром подвергся самому мощному обстрелу с 2014 года. Об этом сообщила ТАСС заместитель главы представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Наталья Шуткина.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Этим утром Донецк пережил самый сильный обстрел за всю историю конфликта [с 2014 года]. 40 ракет из РСЗО “Град”. Пришлось по трем квадратам центральной части города. Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», — сказала она.

По ее словам, удары пришлись по Ворошиловскому и, предварительно, Киевскому районам, повреждены многоэтажные жилые дома и объекты инфраструктуры.

«На текущий момент это самое массовое одновременное применение РСЗО по городской застройке центра Донецка, под обстрел попала половина Ворошиловского района Донецка — квадрат от проспекта Мира — бульвар Школьный — улица Ватутина — проспект Богдана Хмельницкого. Отметим, обстрелы продолжаются уже третью неделю, с 27 ноября, однако до этого противник применял ограниченные пакеты в 6−8 ракет», — сообщила она.

В свою очередь мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале также написал, что это самый массированный удар по центру Донецка с 2014 года. «Очередное военное преступление совершили сегодня утром украинские фашисты. Сегодня ровно в семь часов утра они подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года. По мирным жителям нашего города выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 “Град”», — сообщил он.

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