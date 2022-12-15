В ДНР сообщили о самом мощном обстреле Донецка с 2014 года

«Этим утром Донецк пережил самый сильный обстрел за всю историю конфликта [с 2014 года]. 40 ракет из РСЗО “Град”. Пришлось по трем квадратам центральной части города. Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», — сказала она.
«На текущий момент это самое массовое одновременное применение РСЗО по городской застройке центра Донецка, под обстрел попала половина Ворошиловского района Донецка — квадрат от проспекта Мира — бульвар Школьный — улица Ватутина — проспект Богдана Хмельницкого. Отметим, обстрелы продолжаются уже третью неделю, с 27 ноября, однако до этого противник применял ограниченные пакеты в 6−8 ракет», — сообщила она.
В свою очередь мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале также написал, что это самый массированный удар по центру Донецка с 2014 года. «Очередное военное преступление совершили сегодня утром украинские фашисты. Сегодня ровно в семь часов утра они подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года. По мирным жителям нашего города выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 “Град”», — сообщил он.