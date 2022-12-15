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11:33 (мск), источник: Ведомости

Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до девяти

Число раненных при обстреле Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до девяти человек, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В результате обстрела ВФУ [вооруженные формирования Украины] Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения 9 человек, включая ребенка 2012 г.р.», — говорится в сообщении.

Сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что город подвергся самому массированному обстрелу с 2014 г. По его словам, всего по городу было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Позже со ссылкой на очевидцев он уточнил, что были зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома, местами есть возгорания. Кулемзин ранее сообщил, что в результате обстрела города со стороны украинских войск пострадали шесть человек.

За прошедшие сутки в ДНР погибли три человека, еще пятеро получили ранения, сообщил Штаб территориальной обороны республики.

Источник: РИА "Новости"
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