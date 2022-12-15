Залужный заявил, что мобилизация в РФ сорвала планы ВСУ по скорому взятию Кременной

«Российская мобилизация сработала», — сказал Залужный в опубликованном в четверг интервью на сайте британского журнала The Economist.
С ним согласился командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. «Они (Россия — прим. ТАСС) обладают очень большим потенциалом с точки зрения человеческого ресурса», — отметил он в интервью изданию, добавив, что мобилизованные российские военнослужащие успешно замедлили темпы украинского контрнаступления в районе Кременной и Сватово.
«В этом отношении у них преимущество», — заявил он.
Говоря о новых волнах мобилизации на Украине, Сырский рассказал, что в настоящее время под ружьем в той или иной форме стоят более 700 тыс. украинцев, из которых 200 тыс. готовятся для участия в боевых действиях. В этой связи он обратил внимание прежде всего на нехватку боеприпасов. «Боеприпасы имеют решающее значение, — заметил он. — Все в действительности зависит от количества поставок, это определяет успех сражения во многих случаях».
Главком ВСУ подчеркнул, что в нынешней ситуации Киев «не может проводить новые большие операции», хотя Украина и работает над одной из них в настоящее время.
Залужный и Сырский полагают, что исход военных действий будет зависеть от развития ситуации в ближайшие месяцы. Главком ВСУ отметил, что Украина в качестве одного из возможных вариантов действий рассматривает возможность наступления на Мелитополь в Запорожской области, чтобы затем с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS нарушить пути снабжения российской группировки через Крым.