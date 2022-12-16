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02:22 (мск), источник: RT на русском

В ДТП с автобусом в Хабаровском крае погибли шесть человек

В ДТП с автобусом в Хабаровском крае погибли шесть человек, ещё 17 пострадали, сообщила представитель регионального ГИБДД Ольга Голубева.

Источник: РИА "Новости"

По её словам, которые приводит РИА Новости, автобус перевозил вахтовиков.

Уточняется, что авария произошла в 23:30 мск четверга.

Ранее сообщалось, что в Томской области грузовик врезался в автомобиль скорой помощи, в результате чего погибли четыре человека и ещё один пострадал.

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