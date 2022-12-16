Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до восьми человек

В ГИБДД региона РИА Новости сообщили, что авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Как уточнила прокуратура, ДТП произошло в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО «Амур Минералс», не справился с управлением на повороте, съехал в кювет и упал на бок. Ранее сообщалось о гибели семи человек, 23 ранены. По информации Троицкой ЦРБ, в автобусе находились 30 человек вместе с водителем.
«Провели операцию одному из тяжелых пациентов. К сожалению, он скончался от травм, несовместимых с жизнью. Сейчас троих пациентов оставили в больнице, а 19 было решено отправить бортом в Хабаровск, они уже летят. Пациентов — ближе к удовлетворительному состоянию — для более точной диагностики, проведения КТ и осмотра узких специалистов направили в больницы Хабаровска, так как имелись травмы», — рассказала собеседница агентства.
Кирдяшова отметила, что операции в Троицкой ЦРБ были проведены троим пострадавшим в аварии.
Ранее министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко сообщил, что в течение 2 часов в две больницы Хабаровска будут доставлены три тяжелых пациента.