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07:28 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших в ДТП в Хабаровском крае выросло до восьми человек

ХАБАРОВСК, 16 дек — РИА Новости. Еще один пострадавший в ДТП с автобусом в Хабаровском крае скончался после операции в Троицкой ЦРБ, сообщила РИА Новости главврач медучреждения Светлана Кирдяшова, число жертв аварии выросло до восьми человек.

Источник: РИА "Новости"

В ГИБДД региона РИА Новости сообщили, что авария произошла ранним утром в пятницу на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Как уточнила прокуратура, ДТП произошло в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО «Амур Минералс», не справился с управлением на повороте, съехал в кювет и упал на бок. Ранее сообщалось о гибели семи человек, 23 ранены. По информации Троицкой ЦРБ, в автобусе находились 30 человек вместе с водителем.

«Провели операцию одному из тяжелых пациентов. К сожалению, он скончался от травм, несовместимых с жизнью. Сейчас троих пациентов оставили в больнице, а 19 было решено отправить бортом в Хабаровск, они уже летят. Пациентов — ближе к удовлетворительному состоянию — для более точной диагностики, проведения КТ и осмотра узких специалистов направили в больницы Хабаровска, так как имелись травмы», — рассказала собеседница агентства.

Кирдяшова отметила, что операции в Троицкой ЦРБ были проведены троим пострадавшим в аварии.

Ранее министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко сообщил, что в течение 2 часов в две больницы Хабаровска будут доставлены три тяжелых пациента.

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